Propuesta de juicio político a jueces constitucionales 'no es retaliación', dice Zaida Rovira

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, defendió, este miércoles 6 de agosto del 2025, la propuesta del presidente Daniel Noboa de plantear en la consulta popular y referéndum la posibilidad de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional (CC).

Según Rovira, esta iniciativa no responde a una retaliación, sino a la necesidad de establecer mecanismos de control político sobre un organismo que, a su juicio, “está por encima de todo”.

El martes 5 de agosto, a través de su cuenta de X, el presidente Noboa anunció siete preguntas para una nueva consulta y referéndum en Ecuador. Ese nuevo proceso electoral está previsto para diciembre del 2025.

La sexta interrogante plantea lo siguiente: "¿Está usted de acuerdo con que lo jueces de la Corte Constitucional ean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución?"

El Mandatario incluyó esa pregunta, un día después que magistrados de la Corte Constitucional suspendieran preventivamente 25 artículos de tres leyes urgentes impulsadas por el Gobierno y aprobadas en la Asamblea: La Ley de Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia.

“Esto no es una retaliación. Pero sí es real que la Corte le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la Policía y a las Fuerzas Armadas en esta lucha contra la delincuencia organizada”, afirmó Rovira en entrevista con el programa Contacto Directo.

La Ministra sostuvo que los magistrados de la Corte Constitucional no rinden cuentas ni están sometidos a control político. "Tenemos un organismo que no está sometido a control político, no está sometido a la contraloría social, no tiene ningún tipo de límite”.

“Para nadie es desconocido que los jueces de la Corte Constitucional tienen agendas propias, y lamentablemente estas no coinciden con la ciudadanía”, agregó la titular de la Cartera de Estado. Sin embrago, Rovira aseguró que el Gobierno no considera a la Corte Constitucional como un enemigo político.

La Ministra de Gobierno indicó que los detalles y alcances de las siete preguntas estarán descritos en los anexos de cada interrogante y serán presentados por Carolina Jaramillo, vocera presidencial.

Está previsto que el texto completo de las siete preguntas, que incluyen también temas como la instalación de bases extranjeras, reducción de asambleístas y reapertura de casinos, sea remitido a la Corte Constitucional este miércoles 6 o hasta el jueves 7 de agosto, para su análisis.