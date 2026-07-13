Los conciertos y eventos deportivos cambian la forma de viajar por el mundo

Cada vez más viajeros organizan sus vacaciones alrededor de conciertos, festivales musicales y eventos deportivos internacionales.

Lo que antes era una tendencia de nicho hoy mueve millones de personas hacia ciudades sede de grandes espectáculos.

El turismo de eventos, ha cobrado fuerza durante los últimos años y se refleja en reservas de último momento, incremento del gasto turístico y mayor demanda de alojamiento, transporte y actividades complementarias.

Organismos internacionales como el World Travel & Tourism Council (WTTC) quienes analizan el impacto económico de grandes eventos, tienen los reportes sobre gasto turístico, empleo y movilidad y durante el mundial varios gobiernos han tomado sus datos.

Coinciden en que estos encuentros ya no solo generan impacto económico durante los días del evento, sino que fortalecen el posicionamiento internacional de los destinos y dejan un legado turístico a largo plazo.

El Mundial mueve millones de viajeros

La FIFA considera que la Copa Mundial se ha convertido en uno de los mayores motores de movilidad turística del planeta.

Cada edición atrae millones de visitantes que permanecen varios días en las ciudades sede, consumen servicios turísticos y prolongan su estancia para conocer otros destinos.

El organismo sostiene que el torneo genera beneficios para hoteles, restaurantes, transporte, comercio y actividades culturales, además de posicionar internacionalmente a las ciudades anfitrionas como futuros destinos turísticos.

La Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, es uno de los ejemplos más recientes del impacto que un megaevento puede tener sobre el turismo internacional.

Los conciertos también impulsan el turismo

El World Travel & Tourism Council (WTTC) señala que el turismo ya representa 9,8 % del Producto Interno Bruto mundial, con un aporte económico de 11,6 billones de dólares durante 2025 y el respaldo de 366 millones de empleos en todo el mundo.

Dentro de ese crecimiento, los grandes eventos musicales se consolidan como un importante factor para estimular el gasto de los visitantes nacionales e internacionales, especialmente por el aumento de viajes espontáneos o planificados con poca anticipación.

El WTTC destaca que este comportamiento beneficia directamente a hoteles, aerolíneas, operadores turísticos, restaurantes y comercios locales, convirtiendo los espectáculos en un motor para la economía de los destinos.

Las ciudades buscan dejar un legado

Para el Global Destination Sustainability Movement (GDS Movement), el objetivo ya no es únicamente atraer visitantes durante unos días, sino convertir los grandes eventos en una oportunidad para fortalecer el destino a largo plazo.

Resumen Ejecutivo de Resiliencia Turística Centro de Investigación del WTTC

La organización promueve que las ciudades desarrollen infraestructura, mejoren su movilidad, impulsen la cultura local y adopten prácticas sostenibles que continúen generando beneficios después de que termine el espectáculo.

El organismo sostiene que el éxito de un evento no solo se mide por la asistencia, sino por la capacidad del destino para mantener el interés turístico una vez concluye la actividad.