Fiscalía indaga presunto ingreso de dinero desde Venezuela en campaña electoral del correísmo en 2023

La Fiscalía General del Estado investiga el presunto ingreso de dinero ilícito desde la Venezuela para financiar la campaña electoral del correísmo en 2023. La madrugada de este miércoles 28 de enero del 2026 se ejecutaron allanamientos en tres inmuebles en Pichincha y uno en Guayas, como parte del caso Caja Chica.

Entre las viviendas allanadas están la de la excandidata presidencial, Luisa González y de quien fue su binomio, Andrés Arauz. Ambos participaron en las elecciones anticipadas del 2023 por el Movimiento Revolución Ciudadana y perdieron contra Daniel Noboa y Verónica Abad.

El caso denominado Caja Chica investiga el presunto delito de Delincuencia Organizada con fines de lavado de activos, informó la Fiscalía. "Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023", detalló la entidad en su cuenta de X.

Aunque la Fiscalía no ha dado más detalles del operativo, el expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, reaccionó en redes sociales. El exmandatario informó que también se allanó la vivienda del asambleísta por Pichincha, Patricio Chávez y la exsuperintendente de Compañías, Suad Manssur.

Según dijo, el allanamiento ocurre tras una denuncia presentada en el mes de noviembre del 2025 bajo reserva de identidad.

(Noticia en desarrollo...)