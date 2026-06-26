Inseguridad en Santa Elena: Mujer es víctima de sicariato

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un nuevo hecho violento conmocionó a Santa Elena. Una mujer fue víctima de sicariato.

El hecho sucedió la mañana del 25 de junio de 2026, específicamente en el barrio 9 de Octubre de la parroquia José Luis Tamayo.

De acuerdo con la información policial, la mujer se movilizaba en una motocicleta eléctrica cuando recibió el ataque.

Autoridades investigan el hecho

Dos hombres también en motocicleta dispararon contra la víctima provocando la caída del vehículo.

Cuando la mujer estaba tendida en la calzada, los sicarios volvieron a dispararle por lo menos tres veces más, lo que provocó su muerte instantánea.

Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las motivaciones del crimen y dar con los responsables.