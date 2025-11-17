Manta y Salinas dijeron 'No' a la pregunta sobre la instalación de bases militares extranjeras

La opción de bases militares extranjeras en Ecuador fue rechazada por Manta y Salinas

La victoria del 'No' en la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre quedó confirmada tras el escrutinio de más del 98% de actas en Ecuador.

Los ciudadanos decidieron con marcada mayoría que rechazaban las propuestas impulsadas por el presidente, Daniel Noboa, que entre otras preguntas buscaba que los ecuatorianos se pronunciaran sobre reformar la Constitución y permitir la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano de manera específica en Manta y Salinas.

Noboa, aceptó la misma noche del domingo la derrota en el referéndum que él mismo impulsó, y aseguró además que su compromiso con el país "se fortalece".

A escasos 10 días antes del referéndum la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó las localidades de Manta y Salinas donde se pretendía instalar una de las bases militares de Estados Unidos.

En Manta la funcionaria estadounidense recorrió el escuadrón de combate de la base de Manta, ubicado junto al aeropuerto de la ciudad y cuya existencia se remonta a 1978, cuando comenzó a operar el Ala de Combate N.23 de la Fuerzas Aérea Ecuatoriana (FAE).

Estados Unidos mantuvo presencia militar en Manta entre 1999 y 2009.

En Manta funcionó un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) que se encontraba dentro de la Base de la Fuerza Aérea para actividades aéreas de monitoreo antinarcóticos a través de un convenio entre Washington y Quito, que fue firmado durante el Gobierno del entonces presidente Jamil Mahuad.

Noem también visitó la Base Aérea Ulpiano Páez de Salinas y la Escuela de Aviación Cosme Rennella en Salinas, provincia de Santa Elena, con miras a incorporar un punto de coordinación.

Pese a estos esfuerzos coordinados entre el Gobierno de Ecuador y EE.UU. la población de estas dos ciudades decidieron rechazar la propuesta de Noboa con una abultada mayoría.

En Manta sobre la pregunta A, que consultaba la instalación de bases militares extranjeras, los mantenses decidieron con un 73.03% que No permitían las bases en su territorio.

Compartir Resultados en Manta en la consulta popular y referéndum CNE

Por su parte, Salinas hizo lo propio y con un 61.09% los pobladores rechazaron la propuesta de Noboa.