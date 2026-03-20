El presidente Daniel Noboa nombró a María Grazzia Acosta embajadora en Costa Rica

Con Decreto Ejecutivo 333 el presidente Daniel Noboa nombró este viernes 20 de marzo a María Grazzia Acosta Laso como embajadora del Ecuador ante el gobierno de Costa Rica.

Previamente, Acosta se había desempeñado como ministra en la embajada de Ecuador en Francia.

El Decreto señaló que desde el 24 de diciembre de 2025, se dieron por terminadas las funciones del señor Bolívar Vicente Torres Cevallos como embajador del Ecuador ante esta nación centro americana.

Además, se especifíca que el pasado 19 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó que se ha concedido el beneplácito respectivo a favor de la designación de la nueva Embajadora.

¿Quién es María Grazzia Acosta?

María Grazzia Acosta es una comunicadora con formación política que desempeñó funciones como reportera y presentadora de Teleamazonas y otros medios nacionales antes de pasar al plano político.

En el Gobierno de Guillermo Lasso incursionó como assoara en la Cancillería de Gabriela Sommerfeld, y en agosto del 2024 fue nombrada ministra de la Embajada de Ecuador en Francia.

En su formación académica, según señala su perfil de Linkedin, tiene una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de la Universidad George Washington, un posgrado en Comunicación Política e Institucional de la Universidad Católica Argentina y una licenciatura en Periodismo Multimedia de la Universidad San Francisco de Quito.