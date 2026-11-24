Juan Zapata y Mishel Calvache durante una rueda de prensa en Quito este martes 24 de noviembre del 2026.

"Doy mi absoluto respaldo a la candidata Giovanna Ubidia". Esa fue la frase con la que Mishelle Calvache, candidata a la Prefectura de Pichincha por el Movimiento CREO, anunció su apoyo a la candidatura de ADN este martes 24 de noviembre del 2026, de cara a las elecciones seccionales.

Calvache, que a la víspera ya mencionó que, de ser necesario, mostrará su apoyo al partido de Gobierno para que su candidata alcance la Prefectura, hizo pública su decisión y pidió a sus adeptos "no apoyar al correísmo".

Durante el anuncio estuvo acompañada por Juan Zapata, candidato de Imparables, quién también mostró su respaldo al oficialismo. Ambos dijeron que el objetivo es unir fuerzas para evitar que el correísmo llegue a la Prefectura de Pichincha.

Los candidatos señalaron que Ubidia y Alexandro Tonello, de la alianza RC-UP-PSE, encabezan las encuestas, por lo que consideran necesario sumar respaldos para enfrentar al correísmo.

CREO quita su respaldo a Calvache

El anuncio causó remesón en los movimientos políticos que los auspician. Carla Larrea, candidata a la Alcaldía de Quito por CREO, indicó que la decisión de Calvache es personal y no representa los intereses del partido político.

Por su parte Ana Belén Cordero, presidenta nacional de CREO, anunció que el movimiento retira su respaldo a Mishelle Calvache.

Cordero sostuvo que los votos no son transferibles y señaló que mantienen diferencias conceptuales con la candidata de ADN.

Además, indicó que esta no es la primera vez que la candidata Calvache postula para un cargo de elección popular y declina para endosar su voto a otro movimiento político.

Imparables: la decisión de Zapata es personal

El movimiento político Imparables, liderado por el candidato a la Alcaldía de Quito, Wilson Merino, también se pronunció. En un comunicado de prensa indicó que la decisión del candidato a la Prefectura de Pichincha, Juan Zapata, es personal.

"La decisión de Juan Zapata es personal. Desconocemos sus motivaciones y las posibles presiones que hayan influido en ella. No fue consultada, ni socializada al movimiento. No nos representa", se lee en el documento.