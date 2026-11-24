Sismo de magnitud 4.2 se registró a las 16:40 de este martes 24 de noviembre de 2026 a 5,57 kilómetros de Jipijapa, en Manabí.

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este martes 24 de noviembre de 2026 en la provincia de Manabí.

De acuerdo con el informe revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:40.

El epicentro se localizó a 5,57 kilómetros del cantón Jipijapa, a una profundidad de 22 kilómetros.

Parámetros del evento sísmico

El informe técnico del Instituto Geofísico detalló las coordenadas del evento en 1 386° de latitud sur y 80 545° de longitud oeste.

Las autoridades de gestión de riesgos no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.

El organismo técnico recordó a la ciudadanía que puede reportar si sintió el movimiento telúrico a través de su portal oficial de evaluación de intensidad.