¿Quién es Michele Contugi Ycaza y por qué se evalúa su protección?

El Gobierno ordenó que se determine la necesidad de brindar protección al señor Michele Sensi Contugi Ycaza.

Michele Sensi Contugi Ycaza es el actual director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) de Ecuador, un empresario del sector del plástico y caucho, y uno de los funcionarios de confianza del presidente Daniel Noboa.

El 12 de junio de 2026, se solicitó evaluar su protección estatal, mediante el Decreto Ejecutivo 421, en el cual el mandatario dispuso a la Casa Militar Presidencial la elaboración de un informe técnico de riesgo.

El objetivo de este informe es determinar de manera técnica si las funciones del director del CIES, su cónyuge y sus familiares directos exigen la asignación de medidas de seguridad y resguardo oficial debido al nivel de peligro asociado a su cargo.

Contexto de la solicitud de protección

El CIES maneja la seguridad nacional y la inteligencia del Estado. El decreto exige que la Casa Militar evalúe las amenazas potenciales contra Sensi Contugi derivadas de su rol.

Las medidas de protección física se ejecutarán inmediatamente si el informe concluye que existe un nivel de riesgo real e inminente para él o su entorno familiar.

Contugi Ycaza es amigo cercano y fue financista de la campaña electoral de Daniel Noboa.