Riesgo país se desploma a 499 puntos la cifra más baja en siete años

La prima de riesgo de Ecuador cayó a 499 puntos, la cifra más baja que se registra desde 2018, algo que el Gobierno atribuyó este martes 23 de diciembre a las "políticas económicas" implementadas por el presidente Daniel Noboa, las cuales "están consolidando la credibilidad internacional" hacia el país.

"En tan solo ocho meses, desde que el presidente Daniel Noboa ganó la segunda vuelta electoral, el riesgo país ha bajado 1 409 puntos. Es la primera vez que, en el período de gobierno, el riesgo país cae por debajo de los 500 puntos y la proyección es que siga reduciéndose más", destacó el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

El índice 'riesgo país' mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo.

Antes de las elecciones generales de 2025, el riesgo país solía rondar los 1 000 puntos, un equilibrio que no volvió a conseguirse hasta finales de mayo con la toma de posesión del presidente Noboa.

Al concretarse que habría una segunda vuelta entre Noboa y la candidata correísta Luisa González, la prima de riesgo escaló hasta más allá de los 1 900 puntos y experimentó una fuerte caída al confirmarse que el actual mandatario continuaría en el cargo por cuatro años más, hasta 2029.

La reelección supuso la continuidad de sus programas económicos enfocados en la reducción del déficit fiscal a través de una mayor recaudación tributaria, la atracción de inversiones y la creación de empleo, objetivos amparados por el programa crediticio aprobado en 2024 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que asciende a 5 000 millones de dólares.

El pasado 12 de septiembre, el presidente anunció la eliminación del subsidio al diésel, una decisión que desató protestas lideradas por el movimiento indígena y otros grupos sociales, que duraron un mes y que concluyeron sin que el Gobierno haya accedido a ninguna demanda para restituir la subvención estatal.

Esa medida se sumó al recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, y al despido de 5 000 funcionarios públicos de diversas instituciones del Ejecutivo que fue anunciado a finales de julio.

"La construcción de una confianza internacional sólida está beneficiando a los ecuatorianos. Menos riesgo país representa más acceso a financiamiento, más inversión y más estabilidad económica", añadió este martes la cartera de Estado.