Noboa y Mulino se reúnen en Guayaquil ¿qué temas abordaron?

Los presidentes Daniel Noboa y José Raúl Mulino se reunieron en Guayaquil para abordar temas de comercio, inversión y migración.

El presidente Daniel Noboa se reunió este viernes 4 de septiembre de 2026 con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, en Guayaquil, como parte de una agenda para fortalecer las relaciones entre ambos países.

Durante el encuentro, los mandatarios abordaron temas relacionados con comercio, inversión, migración, seguridad e intercambio de información.

Mulino llegó durante la mañana a la Base Aérea Simón Bolívar y posteriormente se trasladó al encuentro bilateral con Noboa.

Ecuador y Panamá avanzan hacia un acuerdo comercial

De forma paralela a la reunión presidencial, las delegaciones de ambos países avanzaron en los términos de referencia para un Acuerdo de Alcance Parcial entre Ecuador y Panamá.

Este documento establece el marco para iniciar las negociaciones comerciales entre ambos países y busca generar nuevas oportunidades para productos y sectores ecuatorianos y panameños.

Panamá también representa un punto estratégico para Ecuador por su papel como centro logístico, financiero y comercial de la región.

Intercambio de información migratoria

Otro de los puntos de la jornada fue la cooperación en materia migratoria.

Los cancilleres de Ecuador y Panamá trabajaron en un acuerdo para el intercambio de información migratoria, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre ambos países.

La visita ocurre después de que Ecuador fuera incorporado al régimen de países amigos de Panamá, una medida que abre nuevas posibilidades de movilidad, inversión e intercambio profesional y turístico para los ecuatorianos que cumplan los requisitos establecidos por ese país.

Seguridad y lucha contra el crimen organizado

Noboa y Mulino también abordaron la seguridad y el intercambio de información frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.

Antes del encuentro, Mulino señaló que Panamá busca colaborar con Ecuador frente a los problemas de seguridad que atraviesa la región y destacó la necesidad de unir esfuerzos.

Entre los temas que Ecuador y Panamá han venido trabajando se encuentra además la cooperación para combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos, así como el intercambio de inteligencia.

Venta de energía también está sobre la mesa

Antes de la reunión, Noboa adelantó que otra de las posibilidades analizadas con Panamá es la compra de energía eléctrica.

El mandatario explicó que Panamá cuenta con excedentes que podrían ser vendidos a Ecuador una vez que avance la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia. Ecuador ya mantiene una interconexión con el territorio colombiano.

También se ha planteado avanzar en mecanismos de migración laboral circular, que permitirían movilizar trabajadores entre ambos países según las necesidades de determinados sectores productivos.

La visita de Mulino a Ecuador se desarrolla en una sola jornada y forma parte del acercamiento entre ambos gobiernos para ampliar la cooperación económica, migratoria y de seguridad.