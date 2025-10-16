'Quieren que nos enfoquemos en el conflicto', dice Noboa sobre el paro convocado por la Conaie

Daniel Noboa estuvo presente en la entrega de una obra en Santa Rosa.

"Quieren que nos enfoquemos en el conflicto y no esté aquí con ustedes", dijo el presidente Daniel Noboa este jueves 16 de octubre de 2025.

El Presidente de la República estuvo este jueves en la entrega de bonos del programa Incentivo Emprende, en Santa Rosa, provincia de El Oro.

Allí se refirió brevemente a los hechos relacionados con el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que dirigentes indígenas de Imbabura y Gobierno dieron por terminado tras el diálogo del miércoles.

"El Gobierno sigue trabajando en los sectores más afectados y no cayendo en la agenda de nuestros opositores que lo que quieren es que nos concentremos en el conflicto y que yo no pueda estar aquí con ustedes", dijo Noboa.

Noboa se refirió así con un guiño a la situación del paro tras el anuncio de la finalización de este, y la negativa de la Conaie a ceder.

"Creen que nos pueden trabar en el conflcito poniéndonos ahí a 300o 400 personas a pegar tres gritos, pero nosotros somos más fuertes y más hábiles que eso", añadió el Primer Mandatario.

Así Noboa cerró diciendo que "uno, cuando está en esta posición, tiene que ser fuerte, tiene que estar en momentos sumamente incómodos, tiene que mostrar fuerza y ponerse al frente del peligro antes de que le toque a su pueblo".