Tim Weah y el legado de un apellido histórico en el Mundial 2026

Estados Unidos arrancó el Mundial 2026 con una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay en Los Ángeles, en un partido donde también volvió a aparecer uno de los apellidos más reconocidos del fútbol mundial: Weah.

Tim Weah, atacante del USMNT, es hijo de George Weah, la leyenda liberiana que marcó una época en Europa durante la década de los noventa. George brilló en clubes como el Paris Saint-Germain y el AC Milan, y en 1995 se convirtió en el primer y único futbolista africano en ganar el Balón de Oro.

A diferencia de su padre, que nunca logró disputar una Copa del Mundo con Liberia, Tim nació en Nueva York y eligió representar a Estados Unidos. El delantero ha construido su propia carrera en Europa y actualmente forma parte de una generación estadounidense que busca hacer historia jugando el Mundial en casa.

El apellido Weah ya había dejado huella en el fútbol global desde mucho antes de este torneo. George pasó de ser una figura del deporte mundial a convertirse años después en presidente de Liberia, consolidando una trayectoria única entre el fútbol y la política.

Ahora, en pleno Mundial 2026, Tim Weah intenta escribir su propio capítulo lejos de las comparaciones, pero llevando consigo el legado de uno de los nombres más emblemáticos que ha dejado el fútbol africano.