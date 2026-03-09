Noboa viajará a Chile para la investidura de José Antonio Kast el miércoles 11 de marzo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistirá a la investidura del ultraderechista, José Antonio Kast, como nuevo presidente de Chile. La ceremonia está prevista para el miércoles 11 de marzo de 2026.

La investidura de Kast reunirá a menos aliados de los esperados, luego de que varios líderes de la extrema derecha mundial descartaran asistir a la ceremonia, mientras que Estados Unidos enviará una delegación de bajo perfil.

Además de Noboa, confirmaron su asistencia la líder opositora venezolana María Corina Machado y otras autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

También participarán el Rey Felipe VI de España y funcionarios de diversos Gobiernos, aunque no asistirán figuras clave de la derecha internacional como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Noboa arribó a Miami para participar de evento organizado por Trump

La presencia del principal asesor en política exterior de Donald Trump era uno de los gestos diplomáticos esperados por la derecha chilena y el entorno de Kast, pero el contexto internacional marcado por la guerra estadounidense e israelí contra Irán relegó el evento a un segundo plano.

El ultraconservador chileno de 60 años deberá además definir su rol en el escenario regional y equilibrar sus afinidades ideológicas con Estados Unidos con el cuidado de las relaciones con China, principal socio comercial del país sudamericano.

Kast en la ultra mundial

La figura de Kast se ha movido durante años en redes políticas vinculadas a la derecha radical internacional, con referentes en Europa y América Latina que han influido en su trayectoria política y discursiva.

Este fin de semana participó en Estados Unidos en una reunión denominada 'Escudo de las Américas', espacio convocado por Trump que reunió a más de una decena de presidentes latinoamericanos ideológicamente afines para abordar temas de seguridad y consolidar la influencia de Washington en la región.

El académico de la Universidad de Chile Gilberto Aranda sostiene que el posicionamiento actual del presidente electo responde también a una adaptación de su discurso político.

"Kast -explicó- cambió su retórica del decadentismo, una que denunciaba que la derecha ha tranzado (pactado) con la izquierda y por tanto habría que ir a una restauración", y la sustituyó por un discurso "de emergencia".

"Ese cambio se dio poco antes de la última campaña presidencial, en la que la retórica por ejemplo respecto de temas migratorios siguió idéntica, pero se pasó a una de estado de emergencia, donde habría que enfrentar un caos que hace que la calidad de vida se deteriore", añadió.

En ese marco, el académico ubica a Kast dentro de una red de referentes políticos internacionales con los que comparte afinidades ideológicas.

"Sus principales referentes han sido el Vox de España, en su momento Jair Bolsonaro de Brasil, algo más lejos de la radicalidad que ha mostrado el frente nacional francés", señaló.

Para el analista y académico Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, la llegada de Kast al poder se inserta en una tendencia más amplia en la región.

"Su arribo robustece el proyecto de derechas radicales en América Latina. Si bien no es una derecha anti-establishment como en Argentina o como ocurrió con Bolsonaro hace unos años, sí adhiere en el plano internacional a una agenda que es de carácter conservadora, más allá de la promesa del presidente electo de no dar la batalla cultural", afirmó.

Espinoza agregó que, en ese contexto, Chile puede pasar a formar parte de un entramado político con vínculos globales y el próximo "será un gobierno bien alineado con las políticas de Donald Trump y, por otra parte, muy alineado con las políticas de Viktor Orbán en Hungría y Giorgia Meloni en Italia.