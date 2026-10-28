Organizaciones sociales convocan a movilizaciones en Quito previo a las elecciones seccionales

Rueda de Prensa de Movimientos sociales FUT, Fenocin, UNE, Indígenas y gremios para anunciar el nuevo cronograma de movilizaciones de protesta en contra del Gobierno.

Diversas organizaciones sociales brindaron una rueda de prensa este miércoles 28 de octurbe de 2026 para anunciar un cronograma de movilizaciones en Quito.

El anuncio se dio de cara a las próximas elecciones seccionales y de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), programadas para el 29 de noviembre de 2026.

Durante el encuentro, los dirigentes expusieron sus posturas frente a la coyuntura política nacional y convocaron a la ciudadanía a sumarse a las jornadas de protesta en las calles de la capital.

¿Por qué se movilizan?

Pacha Terán, dirigente indígena, se refirió al triunfo del 'No' en la reciente Consulta Popular y manifestó que las organizaciones sociales promoverán el rechazo en las urnas al partido oficialista ya sus aliados políticos.

Asimismo, hizo un llamado a los colectivos de mujeres para sumarse a la jornada del 25 de noviembre en rechazo a todo tipo de violencia de género.

Organizaciones sociales convocan a marchas en Quito a partir del 29 de octubre y piden voto en contra del oficialismo. Redes Sociales

Por su parte, Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), denunció supuestas acciones de "persecución" en contra de líderes sociales por protestas pasadas.

También mencionó la detención de Luisa González y las investigaciones en curso hacia la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

En la misma línea, Nelson Erazo enfatizó que las demandas ciudadanas se centran en el abastecimiento de medicamentos, recursos para la salud y educación.

Asimismo, incentivos para la generación de empleo e inversión en el sector agrícola.

Cronograma de movilizaciones

Andrés Quishpe,representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE),detalló las fechas de las concentraciones planificadas:

Jueves 29 de octubre de 2026: Convocatoria a las 16:00 en los exteriores de la Caja del Seguro (IESS).

Convocatoria a las 16:00 en los exteriores de la Caja del Seguro (IESS). Sábado 7 de noviembre de 2026: Jornada conjunta con diversos sectores sociales.

Jornada conjunta con diversos sectores sociales. Miércoles 25 de noviembre de 2026: Marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer.

Marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Jueves 10 de diciembre de 2026: Movilización en defensa de los derechos humanos.

Finalmente, los voceros insistieron en su llamado a la ciudadanía para no respaldar las candidaturas afines al Gobierno en los próximos comicios.