Cierre del puente sobre el río Tena: estos son los horarios de restricción vehicular

Restricción vial en la vía perimetral: Ministerio anuncia cierres en el puente sobre el río Tena por mantenimiento

La circulación vehicular en el puente sobre el río Tena estará suspendida temporalmente durante la madrugada del jueves 29 y viernes 30 de octubre.

La restricción se aplicará de 02:00 a 06:00, mientras se ejecutan las labores previstas en la estructura.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), durante la intervención se realizarán trabajos de limpieza abrasiva y preparación de la estructura del puente.

¿Qué deben tomar en cuenta los conductores?

Las personas que tengan previsto circular por la vía perimetral deberán planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar el horario de cierre.

También se recomienda respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

Según el comunicado del MIT las labores buscan conservar la estructura del puente y mantener condiciones seguras para la circulación vehicular.