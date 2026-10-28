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Ecuador

Cierre del puente sobre el río Tena: estos son los horarios de restricción vehicular

El puente sobre el río Tena tendrá un cierre temporal de la circulación vehicular entre los días jueves 29 y viernes 30 de octubre de 2026.

Restricción vial en la vía perimetral: Ministerio anuncia cierres en el puente sobre el río Tena por mantenimiento

Tena

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

28 oct 2026 - 15:13

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La circulación vehicular en el puente sobre el río Tena estará suspendida temporalmente durante la madrugada del jueves 29 y viernes 30 de octubre. 

La restricción se aplicará de 02:00 a 06:00, mientras se ejecutan las labores previstas en la estructura.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), durante la intervención se realizarán trabajos de limpieza abrasiva y preparación de la estructura del puente.

¿Qué deben tomar en cuenta los conductores?

Las personas que tengan previsto circular por la vía perimetral deberán planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar el horario de cierre. 

También se recomienda respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

Según el comunicado del MIT las labores buscan conservar la estructura del puente y mantener condiciones seguras para la circulación vehicular. 

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