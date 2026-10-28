Presencia de aviones militares estadounidenses responden a acuerdos de cooperación 

Dos aeronaves cuyas dimensiones y forma coinciden con las de los V-22 Osprey, en la base aérea militar ecuatoriana de Taura

Una investigación de la agencia internacional AFP reveló el incremento en la presencia de aeronaves de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la base militar de Taura, ubicada en la provincia del Guayas.

El análisis de horas de seguimiento aéreo a través de plataformas como AirNav Radar y Flightradar24 identificó una veintena de vuelos militares pertenecientes a la Fuerza Aérea y al Cuerpo de Marines estadounidense entre junio y mediados de octubre.

En entrevista con medios internacionales, el presidente Noboa comentó que Taura se convertiría en el centro de las operaciones militares enmarcadas en los acuerdos de cooperación internacional, como parte de la estrategia de combate al narcotráfico.

Esta actividad se desarrolla bajo el amparo del marco legal e institucional vigente en el país.

El artículo cinco de la Constitución del Ecuador prohíbe explícitamente el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones con fines militares bajo soberanía externa, las operaciones en curso se ejecutan a través de acuerdos internacionales de cooperación en materia de seguridad y defensa.

Tipos de aeronaves y rutas detectadas

El monitoreo de tráfico aéreo confirmó el despliegue de unidades de gran envergadura y tecnología táctica en la pista de Taura.

Se identificaron aviones de transporte militar C-17 Globemaster y C-130 Hercules, aeronaves polivalentes V-22 Osprey y helicópteros tácticos ligeros Black Hawk, dos de los cuales fueron detectados a mediados de julio y septiembre tras la confirmación oficial del Ministerio de Defensa.

Los registros de vuelo muestran trayectos directos de ida y vuelta que conectan la base de Taura con aeródromos estratégicos como Cherry Point en Carolina del Norte, Dover en Delaware, y se han realizado escalas técnicas en Panamá y Puerto Rico.

Ubicación estratégica y adecuaciones en la base

La elección de la base de Taura responde a criterios logísticos y de seguridad regional.

Daniel Noboa justificó centralizar las operaciones en este recinto militar debido a la cercanía con Guayaquil, ciudad que registra los índices de homicidios y criminalidad más altos del país.

Imágenes satelitales obtenidas por AFP evidencian obras de adecuación desde el mes de julio.

El reporte indica que se ha realizado el corte de vegetación en los márgenes de la pista, la instalación de carpas logísticas y el montaje de una estructura similar a un hangar retráctil de aproximadamente 40 metros de largo por 20 de ancho.