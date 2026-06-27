Pabel Muñoz, designado precandidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento Amigo

El actual alcalde de la capital, buscará la reelección por el movimiento Amigo, en las próximas elecciones.

Pabel Muñoz buscará la reelección a la Alcaldía de Quito bajo el auspicio del movimiento Amigo, lista 16.

La decisión se oficializó la tarde del sábado 27 de junio de 2026 durante las elecciones primarias de la organización política desarrolladas en el sector de Solanda, al sur de la capital.

Esta postulación se da debido a que el movimiento Revolución Ciudadana (RC), al cual pertenece Muñoz, enfrenta una suspensión por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de investigaciones judiciales.

Alexandro Tonello, precandidato a la Prefectura de Pichincha

Ante este escenario, la RC concretó una alianza con el movimiento Amigo para participar en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026.

El movimiento también informó que Alexandro Tonello, actual viceprefecto de Pichincha, fue designado como el precandidato a la prefectura de la provincia.

El movimiento Amigo fue fundado por el exasambleísta Daniel Mendoza. Previamente auspició candidaturas presidenciales como las de Pedro José Freile, en 2021, y Bolívar Armijos, en 2023.