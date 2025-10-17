Pabel Muñoz responsabiliza el Gobierno de una eventual alza de la tasa de recolección de basura

Pabel Muñoz presentó una acción de protección para la tasa de recolección de basura.

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) notificó este viernes 17 de octubre de 2025 al Municipio el fin del convenio para el cobro de la tasa de recolección de basura, tal como dispuso el Gobierno Nacional.

Ante esto, el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, responsabilizó al Gobierno ante una eventual alza de la tasa de recolección de basura en la capital ecuatoriana.

"Si llega a subir la tasa de recolección de basura, el único y exclusivo responsable de eso será el Gobierno Nacional", dijo Muñoz.

Muñoz apuntó que el perjuicio por el fin del convenio asciende a seis millones de dólares mensuales. Además agregó que se está "violentando la seguridad jurídica".

De acuerdo con el Burgomaestre, esta medida implementada por el Gobierno responde a una venganza contra 41 alcaldías que "no fuimos a votar por quien el gobierno quería que votemos para la Asociación de Municipalidades del Ecuador".

"No se puede gobernar desde la venganza", añadió Muñoz.

El Burgomaestre presentó medidas cautelares y una acción de protección en "defensa del servicio de recolección de basura, afectado por una decisión unilateral del Gobierno Nacional".

“No existen causales que justifiquen la terminación del acuerdo; por tanto, vamos a exigir que se respete hasta diciembre”, añadió Muñoz.

El Gobierno dispuso que 41 alcaldías de Ecuador se hagan cargo del cobro de la tasa de recolección de basura desde octubre.