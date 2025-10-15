Decenas de personas marchan en Quito; fuerte contingente militar y policial en las calles

Decenas de personas se congregaron para marchar en contra del gobierno de Daniel Noboa.

Gran cantidad de militares y policías fue desplegada en el sector de la Caja del Seguro, en el centro - norte de Quito, la tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025.

En el sitio se reunieron decenas de personas para marchar en contra del gobierno de Daniel Noboa, en el marco del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que lleva 24 días.

La manifestación inició su camino hacia la Fiscalía General del Estado, en la avenida Patria, exigiendo justicia por las dos personas fallecidas en el contexto del paro y por la liberación de los detenidos durante el paro.

Cerca de las 18:00 los manifestantes avanzaron hacia la Universidad Central, para reunirse con estudiantes reunidos en la plaza Indoamérica.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó cierres viales en el Puente del Guambra, sobre la avenida Patria, donde se apostaron los manifestantes en sentido oriente - occidente.

Más tarde se aplciaron cierres viales en la avenida América y Antonio Ulloa, en el sector del Seminario Mayor.

A la altura de la avenida Colón se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías que intentaron dispersar la movilización utilizando gas lacrimógeno y chorros de agua.

#CierreVialQuito | Por manifestaciones.



📍Sector: Puente del Guambra

🛣️ Lugar: av. Patria

🚧 Cierre: dos carriles sobre la av. Patria sentido oriente-occidente.



⚠️ Con precaución

#QuitoRenace pic.twitter.com/tp7HxVHhQu— AMTQuito (@AMT_Quito) October 15, 2025 "> ">

Antes de que arranque la marcha la Policía requisó a varios manifestantes. Luego los militares impidieron su paso y desviaron la marcha hacia el norte de la ciudad.