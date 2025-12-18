Noboa pidió 4 días adicionales de licencia que se suman a sus vacaciones de Año Nuevo

El pasado 12 de diciembre, el Presidente Daniel Noboa estuvo junto al presidente de Perú, José Jeri, en su visita oficial a Ecuador.

El presidente Daniel Noboa solicitó a la Asamblea Nacional una licencia temporal para ausentarse del cargo entre el 1 y el 15 de enero de 2026, por "asuntos de carácter personal", según consta en el oficio enviado al Legislativo.

El pedido será analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional, que convocó a una sesión en modalidad virtual, el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 18:05.

El Legislativo evaluará la solicitud de licencia de Noboa y podrá aceptarla o negarla con el voto favorable de la mayoría de los asambleístas. Con esta convocatoria, la Asamblea cerrará su ciclo de sesiones de 2025.

En la licencia solicitada, el Primer Mandatario amplió cuatro días más de licencia. El pasado 27 de noviembre, la Presidencia anunció que Noboa tomaría 10 días de descanso, desde el 5 al 15 de enero de 2026, “para compartir junto a su familia”.

Sin embargo, en el oficio remitido a la Asamblea, el Presidente de Ecuador pidió una licencia del 1 al 15 de enero del próximo año, por lo tanto, son cuatro días más de los anunciados inicialmente.

La solicitud remitida a la Asamblea se ampara en el artículo 146 de la Constitución, que faculta al Presidente de la República a pedir licencia en caso de ausencia temporal.

Además, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el jefe de Estado puede solicitar una licencia por hasta un mes, la cual deberá ser aprobada o negada por la Asamblea con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

El presidente Noboa concluye el año con una intensa actividad internacional, que incluye al menos 29 viajes al exterior.

Agenda internacional

Tras el periodo de licencia, el Mandatario tiene previsto retomar su agenda internacional con su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, entre el 19 y el 22 de enero.

Posteriormente realizará una visita oficial a Bélgica, del 22 al 25 de enero, donde se reunirá con autoridades de la Unión Europea para tratar temas relacionados con inversiones, seguridad y la exención del visado Schengen para los ecuatorianos.

A inicios de diciembre, entre el 3 y el 11, el Jefe de Estado ya había cumplido una gira oficial por Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega, como parte de su agenda diplomática y económica.