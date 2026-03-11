El presidente Daniel Noboa se reunió con el Rey Felipe de España en Chile

El presidente Daniel Noboa se reunió con el Rey de España, este miércoles 11 de marzo de 2026.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con el rey de España, Felipe VI en Santiago de Chile, este miércoles 11 de marzo de 2026.

Noboa mantuvo una reunión bilateral con el Rey de España antes de asistir a la investidura del gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

Tras la cita el rey de España, Noboa asistirá a la ceremonia de transmisión de mando, participará del almuerzo ofrecido por Kast y en el saludo y recepción de las delegaciones oficiales extranjeras al nuevo gobernante.

Además de Noboa, quien regresará a Ecuador este mismo miércoles 11 de marzo, acudirán a la investidura del ultraderechista otras autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

El Mandatario ecuatoriano llegó a Chile el martes 10 de marzo de 2026. A su llegada, Noboa mantuvo una reunión bilateral con Kast.

Según la Cancillería, los mandatarios abordaron diversos temas de interés común, entre ellos los desafíos en materia de seguridad, intercambio comercial, agenda ambiental, defensa de la democracia, movilidad humana y cooperación bilateral.