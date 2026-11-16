El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó la distribución de 41 023 paquetes electorales en territorio nacional, para las votaciones seccionales del domingo 29 de noviembre de 2026.

Desde este lunes 16 de noviembre comenzó el traslado de paquetes electorales hacia las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Orellana, con medidas de seguridad y resguardo de las Fuerzas Armadas.

📰 BOLETÍN 📦| Iniciamos la distribución nacional de los paquetes electorales para las #Elecciones2027Ec y la #ElecciónCPCCS2027. 🔗 Más detalles ⬇️ https://t.co/wU7mHZBURQ https://t.co/PwZynGRJvL — cnegobec (@cnegobec) November 16, 2026

Cada paquete electoral contiene papeletas, fundas y sobres electorales, material genérico y de seguridad y dos urnas, correspondientes a las dignidades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los kits tienen una funda cobertora. Además, los vehículos en los que se transportan los paquetes electorales cuentan con rastreo satelital y son monitoreados a través del ECU 911.

Entre el 12 y el 23 de octubre, el organismo electoral distribuyó los paquetes electorales hacia las tres circunscripciones del exterior.

Según el cronograma aprobado, el traslado del material electoral concluirá el 28 de noviembre, en los recintos electorales de Pichincha.