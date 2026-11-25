Las lluvias y las afectaciones del invierno obligaron a cambiar 10 recintos electorales en cinco provincias de Ecuador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la medida se tomó para las elecciones del domingo 29 de noviembre de 2026, con corte a las 20:30 del martes 24 de noviembre.

Los cambios se aplican en Carchi, Guayas, El Oro, Esmeraldas y Galápagos. En Guayas, tres recintos de Milagro fueron trasladados a bloques de contingencia de la Universidad Estatal de Milagro y a la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra.

En Balao, los votantes de la Escuela de Educación Básica Luis Felipe Quirola Bonilla deberán acudir a la Unidad Educativa Sabino Eipacio Rosales Panchana.

¿Cuáles son los recintos electorales reubicados?

En Carchi, los electores que antes votaban en la Unidad Educativa Libertad, anteriormente Colegio La Libertad, deberán acudir a la Unidad Educativa La Libertad Sede 2.

En Santa Rosa, provincia de El Oro, el recinto de la Unidad Educativa Zoila Ugarte de Landívar fue trasladado a la Unidad Educativa Herminia Grunauer de Loayza.

En Esmeraldas, dos recintos de Quinindé también cambiaron de dirección: la Unidad Educativa Quito funcionará en el bloque número 2 del mismo plantel, mientras que los votantes de la Unidad Educativa La Unión deberán acudir a la Unidad Educativa Marieta Veintimilla.

En Galápagos, los cambios corresponden a dos centros de Santa Cruz.

En Santa Cruz, los electores que tenían como recinto la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares deberán acudir a la Unidad Educativa Nacional Galápagos.

Mientras que quienes votaban en la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín deberán dirigirse al Coliseo de Deporte Santa Cruz.

Provincia / Cantón Recinto electoral anterior Nuevo recinto electoral Guayas (Milagro) Escuela de Educación Básica 24 de Mayo Universidad Estatal de Milagro - Primer Bloque de Contingencia Guayas (Milagro) Unidad Educativa 17 de Septiembre Universidad Estatal de Milagro - Segundo Bloque de Contingencia Guayas (Milagro) Escuela de Educación Básica Dr. Alfredo Pérez Guerrero Unidad Educativa José María Velasco Ibarra - Bloque de Contingencia Guayas (Balao) Escuela de Educación Básica Luis Felipe Quirola Bonilla Unidad Educativa Sabino Eipacio Rosales Panchana Carchi (Espejo) Unidad Educativa Libertad (anteriormente Colegio La Libertad) Unidad Educativa La Libertad - Sede 2 El Oro (Santa Rosa) Unidad Educativa Zoila Ugarte de Landívar Unidad Educativa Herminia Grunauer de Loayza Esmeraldas (Quinindé) Unidad Educativa Quito Unidad Educativa Quito - Bloque #2 Esmeraldas (Quinindé) Unidad Educativa La Unión Unidad Educativa Marieta Veintimilla Galápagos (Santa Cruz) Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares Unidad Educativa Nacional Galápagos Galápagos (Santa Cruz) Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín Coliseo de Deporte Santa Cruz

¿Dónde consultar el nuevo lugar de votación?

El CNE recordó que la ciudadanía puede consultar su lugar de votación en la página web www.cne.gob.ec o mediante la aplicación móvil CNE App.

La recomendación es verificar la dirección antes de acudir a las urnas para evitar confusiones el día de las elecciones.