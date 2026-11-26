La FIFA confirmó este jueves 26 de noviembre de 2026 que fue víctima de un ciberataque delictivo que permitió a terceros acceder sin autorización a información personal y empresarial de la institución.

A través de un portavoz, el organismo reconoció el incidente y señaló que está trabajando con las autoridades competentes, incluidos los organismos policiales, para esclarecer lo sucedido.

La confirmación llega después de que un grupo de ciberdelincuentes identificado como Handsome Boy Hacking Club (HBHC) asegurara haber obtenido archivos internos de la FIFA. Los atacantes afirmaron que sustrajeron más de 12 GB de información y difundieron capturas de pantalla de supuestos documentos de la organización.

Entre los archivos que el grupo asegura haber obtenido figurarían documentos de identidad, información financiera, registros legales y datos internos de la dirigencia. Sin embargo, la FIFA no ha confirmado de manera independiente la cantidad ni el contenido total de los archivos presuntamente sustraídos.

La entidad condenó la obtención y publicación ilegal de información, especialmente de datos personales, y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de acciones puede tener para la privacidad de las personas afectadas.

Hasta el momento, la FIFA no ha precisado cuándo ocurrió el ataque, cuántas personas podrían estar afectadas ni el alcance definitivo de la información comprometida. La investigación continúa.