Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Primeras celebraciones en Venezuela tras el fin de la dictadura de Nicolás Maduro

La fecha ya se relaciona con hechos históricos como la captura un 3 de enero, pero de 1990, del dictador panameño Manuel Antonio Noriega.

Caracas amanece bajo tensión por la caída del dictador Nicolás Maduro

X

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

03 ene 2026 - 07:52

Unirse a Whatsapp

Caracas amanece este sábado 3 de enero bajo un tenso manto tras la intervención de tropas de Estados Unidos para capturar al dictador Nicolás Maduro.

En redes sociales se difundieron momentos del ataque a cuarteles militares. Los países en la región  han reaccionado con llamados a la prudencia y apoyo a las acciones que han sacado del poder al socialista, Maduro.

Ciudadanos de Venezuela, también han empezado a difundir las primeras celebraciones en las calles de Caracas tras la caída del heredero y sucesor de Hugo Chávez.

La fecha ya se relaciona con hechos históricos como la captura un 3 de enero,  pero de 1990,  por parte del ejército estadounidense del dictador panameño Manuel Antonio Noriega.

La operación de EE.UU. en Venezuela parece haberse llevado a cabo con “velocidad impresionante”, probablemente con la participación de fuerzas de operaciones especiales, según un especialista en municiones e inteligencia.

Desde Colombia, voces como la del expresidente Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia han expresado su felicidad por las acciones que condujeron a la caída de Maduro.

"Venezuela libre. El dictador ilegítimo que usurpó el poder y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído. Los demócratas ansiábamos una oportunidad para el retorno de la democracia y la libertad", dijo Valencia.

En el mismo sentido, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder del Centro Democrático, afirmó en referencia a Maduro: "La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo".

Te puede interesar