Niña entregada para matrimonio forzado es rescatada en la Amazonía ecuatoriana

El Bloque de Seguridad rescató a una niña de 10 años entregada para matrimonio en la Amazonía ecuatoriana.

Una niña de 10 años, entregada con fines de matrimonio servil, fue rescatada este viernes 7 de agosto de 2026 en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el Bloque de Seguridad rescató a la menor víctima de trata de personas.

La niña de 10 años, de nacionalidad peruana, fue rescatada en la comunidad indígena Espejo, en Río Tigre, zona fronteriza con Perú.

Esta intervención ocurrió tras una investigación entre la Fiscalía de Ecuador y Perú y sus Fuerzas Armadas.

De acuerdo con Reimberg, un mes atrás las autoridades peruanas rescataron a una niña ecuatoriana en circunstancias similares.

Por lo que se determinó que "habría ocurrido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas".

Un hombre de 50 años fue detenido por las autoridades. Fue identificado como Santi Cuji Washinton Favio.

Ni la niña ni el hombre detenido hablan castellano, por lo que se requirió ayuda de la comunidad para establecer comunicación con ambos.

La niña relató a las autoridades que en la víspera fue víctima de tocamientos en sus partes íntimas por parte de un miembro de la comunidad.

Según el parte policial, se determinó que la niña ha sido víctima de abusos constantes durante el último mes, tras el supuesto intercambio.

Mientras tanto, la niña fue puesta a buen recaudo y recibirá atención médica y psicológica, indicó Reimberg.