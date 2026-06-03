Tres alcaldes en funciones están presos en Ecuador; estos son los casos que enfrentan

Los alcaldes de Pujilí, José Arroyo; de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de Esmeraldas, Vicko Villacís, están presos.

Tres alcaldes en funciones permanecen privados de libertad en Ecuador mientras avanzan procesos judiciales por presuntos delitos que van desde lavado de activos hasta delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles.

Se trata de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; José Arroyo, alcalde de Pujilí; y Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, este último detenido la madrugada de este miércoles 3 de junio de 2026.

Los tres enfrentan investigaciones distintas y los alcaldes de Guayaquil y de Pujilí permanecen recluidos en la cárcel del Encuentro, y La Roca respectivamente. Mientras que Vicko Villacís está en Quito a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Vicko Villacís sería parte de una red que movió USD 15 millones

La madrugada del 3 de junio de 2026 fue detenido durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía tras una investigación que se extendió por aproximadamente 12 meses.

Según las autoridades, la investigación apunta a una presunta estructura de lavado de activos que habría operado a través de empresas vinculadas al alcalde esmeraldeño.

Los investigadores sostienen que la organización habría movilizado alrededor de USD 17 millones de origen presuntamente ilícito mediante transferencias, movimientos financieros y operaciones con terceros.

Durante la operación se realizaron 18 allanamientos en Esmeraldas, Santa Elena, Nueva Loja y Quito. Ocho personas fueron detenidas con fines investigativos, entre ellas Villacís.

Tras su captura fue trasladado a Quito, donde se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes.

Aquiles Álvarez enfrenta tres procesos judiciales

El caso más visible es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece detenido desde febrero de 2026.

Inicialmente fue procesado en el denominado caso "Goleada", en el que la Fiscalía investiga presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. El 11 de febrero de 2026 un juez ordenó prisión preventiva en su contra.

Posteriormente, el alcalde guayaquileño recibió una segunda orden de prisión preventiva dentro del caso "Triple A", investigación relacionada con la presunta comercialización ilegal de combustibles a gran escala. La medida fue dictada el 8 de marzo de 2026 por un Tribunal de Garantías Penales.

Días después, una tercera orden de prisión fue emitida por el presunto incumplimiento de las medidas relacionadas con el uso del grillete electrónico.

Actualmente, Álvarez permanece recluido en la cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad.

José Arroyo, detenido por lavado de activos

El alcalde de Pujilí, José Arroyo, fue detenido en agosto de 2025 por presunto peculado por más de 300 000 dólares, en el denominado caso Ornato Municipal.

La Fiscalía General del Estado investiga a Arroyo y a más de una quincena de funcionarios por la adjudicación irregular de contratos y obras públicas (como compra de palmeras y el mantenimiento de áreas verdes).

Arroyo ganó gran popularidad en las elecciones, pero las auditorías expusieron que obras entregadas inicialmente durante su campaña habrían sido pagadas posteriormente con fondos públicos municipales.

Mientras las primeras alertas salían a la luz pública, Arroyo acudió al Registro Civil y en octubre de 2024, cambió su sexo de hombre a mujer, pero conservó su nombre de pila.

Por el caso en el que se encuentra involucrado, Arroyo recibió prisión preventiva y fue enviado al centro de privación de libertad Quito Femenino en agosto de 2025. Desde el 7 de abril es huésped de la cárcel La Roca, que alberga a las presas más peligrosas del país.