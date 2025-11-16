Iván Farah, Segundo Alejandro Castillo...; estos son los outfits más virales de la consulta 2025

Iván Farah y Segundo Castillo conquistaron las redes sociales con sus outfits para votar

La creatividad también se evidenció en la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre del 2025. Creadores de contenido, exfutbolistas y ciudadanos acudieron a las urnas con curiosos outfits.

El influencer Iván Farah fue uno de los personajes más virales de la jornada. Con la temática del 'Príncipe Encantador y el Hada madrina de Shrek' conquistó las redes sociales.

Farah se ha caracterizado por acudir con originalidad y creatividad en los dos últimos procesos electorales. Sus seguidores le pidieron una temática diferente para esta ocasión y él no decepcionó.

En sus redes sociales, donde cuenta con más de 197 000 seguidores, el joven compartió un video al estilo de cuento de hadas para narrar su transformación y llegada a sufragar.

Mostró un libro para contar la historia, luego apareció Shrek y su madre, vestida de hada madrina para realizar el hechizo que lo convertió en el 'Príncipe Encantador'. Luego, su madre apareció interpretando una canción mientras él bailaba con Fiona.

Finalmente, montados en caballos y en una carroza con varios de los personajes recorrió las calles hacia su recinto electoral.

"Espero les guste mucho, no saben todo el amor que le puse a este video para darles un contenido de calidad!! Los quiere su rubio favorito", escribió junto a su video.

'Calle pero elegante'

Otro de los personajes que destacó es Segundo Alejandro Castillo. Con su elegancia conquistó y se viralizó en redes sociales. Para esta ocasión utilizó un frac que resaltó con un chaleco y corbata amarilla.

El exfutbolista compartió su llegada y sufragio en un video en redes sociales. "Calle pero elegante", fue la frase que utilizó para describir el clip.

'Moisés' en Quevedo

También en Quevedo, un votante optó por acudir a votar vestido como 'Moisés'. Su curioso outfit llamó la atención y lo convirtió en uno de los personajes más comentados de la jornada electoral.