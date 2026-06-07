¿Quién es Roberto Kury, el nuevo Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores?

El presidente Daniel Noboa designó este domingo 7 de junio de 2026 a Roberto Kury como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, luego de la salida de Gabriela Sommerfeld de la Cancillería.

Hasta antes de su nombramiento, Kury se desempeñaba como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información dentro del Gobierno de Noboa.

Su perfil ha estado ligado principalmente a temas de modernización tecnológica, conectividad y transformación digital del Estado ecuatoriano. Durante la actual administración fue uno de los funcionarios vinculados a la estrategia tecnológica impulsada por el Ejecutivo.

La Presidencia informó que el nuevo Canciller tendrá la responsabilidad de continuar fortaleciendo una política exterior “firme, estratégica y alineada con los intereses nacionales”.

El cambio en la Cancillería ocurre en medio del proceso político previo a las elecciones seccionales de 2027. Gabriela Sommerfeld, quien dejó el cargo, fue presentada días atrás como precandidata de Acción Democrática Nacional (ADN) para la Alcaldía de Quito.

El Gobierno no ha anunciado quién asumirá el Ministerio de Telecomunicaciones tras la salida de Kury de esa cartera de Estado.