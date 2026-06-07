Roberto Kury es el nuevo Canciller de Ecuador tras renuncia de Gabriela Sommerfeld

Roberto Kury fue nombrado Canciller de Ecuador este 7 de junio de 2026

El presidente Daniel Noboa designó a Roberto Kury como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, este domingo 7 de junio de 2026.

La decisión se oficializó a través de Decreto Ejecutivo, tras la renuncia de Gabriela Sommerfeld de la Cancillería ecuatoriana.

En el documento, el Gobierno agradeció la gestión de Sommerfeld y destacó su trabajo al frente de la política exterior del país.

“La política exterior estuvo enfocada en fortalecer la presencia internacional del Ecuador, ampliar la cooperación estratégica con países aliados y posicionar la lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado transnacional”, señaló la Presidencia.

Gabriela Sommerfeld renuncia por motivos personales

Además, el Ejecutivo reconoció la entrega, compromiso y servicio de Sommerfeld durante su administración como ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

El Gobierno también deseó éxitos a la exfuncionaria en sus futuros proyectos y resaltó su contribución al fortalecimiento de las relaciones internacionales del Ecuador.

Según el comunicado oficial, Roberto Kury asumirá la responsabilidad de continuar una política exterior “firme, estratégica y alineada con los intereses nacionales”.

Sommerfeld, precandidata de ADN

La renuncia de Gabriela Sommerfeld de la Cancillería ocurre pocos días después de que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentara a sus precandidatos para las elecciones seccionales de 2027.

El pasado 1 de junio de 2026, ADN anunció a Sommerfeld como su carta política para la Alcaldía de Quito, una de las candidaturas más importantes que tendrá el oficialismo en los próximos comicios locales.

De acuerdo con la normativa ecuatoriana, ministros, secretarios de Estado y otras autoridades que aspiren a participar en elecciones deben dejar sus funciones antes de oficializar sus postulaciones. La renuncia de Sommerfeld se enmarca en ese proceso previo a la inscripción formal de candidaturas.

Durante su gestión al frente de la Cancillería, Sommerfeld lideró temas relacionados con cooperación internacional, relaciones diplomáticas y seguridad regional, además de representar al país en distintos encuentros multilaterales.