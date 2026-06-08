¿Quién es Rodney Rengel y por qué es tendencia en Ecuador?

El nombre de Rodney Rengel se convirtió en tendencia en Ecuador este lunes 8 de junio de 2026 tras la difusión de audios atribuidos al expresidente Rafael Correa, en los que se menciona una reunión con el exoficial de Policía.

En el caso se hace referencia al denominado "caso Porsche" y a investigaciones relacionadas con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

La controversia escaló luego de que el propio Correa reconociera públicamente que mantuvo una reunión virtual con Rengel y que el exuniformado colaboró con información relacionada con el llamado caso Porsche, una polémica política que ha girado alrededor de cuestionamientos a bienes vinculados a la familia del presidente Daniel Noboa.

¿Quién es Rodney Rengel?

Rodney Rengel es un excapitán de la Policía Nacional que ganó notoriedad pública por su participación en investigaciones de alto perfil. Entre ellas figura el denominado caso León de Troya, una indagación que exploró presuntos vínculos entre estructuras de narcotráfico y actores políticos y empresariales.

En diciembre de 2025 fue detenido dentro de una investigación por la presunta divulgación de información reservada relacionada con ese caso. Según reportes de prensa, fue capturado en el aeropuerto de Quito mientras intentaba movilizarse fuera de la ciudad.

Su papel en el caso Villavicencio

El exoficial volvió a aparecer en la escena pública por su participación en el denominado caso Magnicidio FV, que investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

El pasado 3 de junio de 2026, Rengel rindió un testimonio anticipado ante la Fiscalía como testigo protegido. Según abogados vinculados al proceso, el exuniformado aportó información sobre supuestos seguimientos e interceptaciones que habrían alertado a ciertos agentes policiales sobre amenazas contra Villavicencio antes de su asesinato.

Además, informes incorporados a la investigación señalan que en dispositivos electrónicos atribuidos a Rengel se encontraron registros de comunicaciones y reuniones con diversos actores políticos, elementos que forman parte de las diligencias judiciales en curso.

Los audios que desataron la polémica

La nueva controversia surgió después de que se difundieran extractos de conversaciones en las que presuntamente participan Rafael Correa y Rodney Rengel.

Tras la publicación de los audios, Correa confirmó que sí mantuvo reuniones virtuales con Rengel. Según su versión, el expolicía se acercó a su entorno para ofrecer información y realizar investigaciones relacionadas con temas políticos. El exmandatario también aseguró que durante esos encuentros se abordaron aspectos relacionados con el caso Villavicencio.

La difusión de las grabaciones provocó reacciones de distintos sectores políticos. El presidente Daniel Noboa sostuvo que los audios forman parte de intentos para afectar su imagen y la de su familia.