Romina Muñoz arremete contra ministra Gilda Alcívar tras polémica por el MuNa

La exviceministra de Cultura, Romina Muñoz, culpó a la Ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, de "atrasar y bloquear" varios proyectos culturales, entre ellos la feria del libro, el museo nacional y el Reglamento de Ley de Cultura.

La lista de acusaciones fue emitida a través de una publicación en el Facebook de Muñoz. La exviceministra inicia señalando a Alcívar por un supuesto atraso de nueve meses en el proceso administrativo para la construcción del Museo Nacional del Ecuador (MuNa).

"La que no quería poner seguridad ni limpieza en los espacios culturales. La autoridad que quitó el presupuesto de la Feria de Libro de Quito comprometido por el Presidente, y obligó al Viceministerio a desfinanciar todos los proyectos previstos", escribió.

Supuesto maltrato a trabajadores

Añadió que la Ministra de Educación quiso bloquear la participación de Ecuador como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Lima y de Panamá "porque no entendía el sentido de esa participación y el compromiso adquirido hace un año".

También aseguró que Alcívar maltartaba a los trabajadores del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) y que "mandó abajo" la continuidad del proyecto de inversión de mejora de infraestructura cultural para la segunda fase de este espacio.

Muñoz asegura que Alcívar no quería que se celebre la última edición del Festival de Loja porque para ella, "no era una provincia prioritaria electoralmente".

Sugerencia de Muñoz para Alcívar

En la publicación también se cuestiona que la Ministra "no apoyó en la implementación de los Manuales de Puestos de toda la red de Museos Estatales, para mejorar de los condiciones del personal".

Finalmente, Muñoz concuerda con que el MuNa debe construirse por necesidad y bienestar de la ciudadanía, sin embargo, recalca que debe hacerse mediante mejora en las condiciones del personal y garantizando la autonomía técnica.

"Ojalá se logré impulsar lo pendiente. Ojalá respete el trabajo de la nueva Viceministra entrante, quien tiene un compromiso integro por la cultura, y a quien le deseo éxito en sus funciones", dijo.

Renuncia de Romina Muñoz

La exviceministra de Cultura renunció a su cargo la tarde del jueves 9 de julio de 2026. Su decisión se dio en medio de una polémica por el diseño ganador del nuevo Museo Nacional de Ecuador.

Muñoz estuvo en el cargo desde noviembre de 2023 y una vez que se realizó la fusión del Ministerio de Cultura, con Educación y Deporte, ella se desempeñaba como viceministra de Cultura y Patrimonio.