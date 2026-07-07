Ecuador será el invitado de honor de La Mar de Músicas 2026 en España

Ecuador será el país invitado de honor en el festival La Mar de Músicas 2026, en Cartagena, España.

Ecuador será el gran protagonista de la edición 31 de La Mar de Músicas, uno de los festivales internacionales de música y cultura más importantes de Europa, que se realizará del 17 al 25 de julio en la ciudad de Cartagena, España.

Durante nueve días, el país exhibirá una amplia muestra de su identidad cultural contemporánea a través de conciertos, cine, exposiciones, literatura y gastronomía.

Música, cine y arte para mostrar la diversidad ecuatoriana

La programación dedicada a Ecuador reunirá a artistas como:

Lolabúm

​ Papaya Dada

​ Swing Original Monks

​ Paola Navarrete

​ Machaka

Margarita Laso

​ Humazapas

San Pedro Bonfim y sus Milagros

Entre otros, con propuestas que abarcan desde la música andina hasta el pop, el rock y la electrónica.

El homenaje también incluirá actividades de La Mar de Cine, La Mar de Letras y La Mar de Arte, con proyecciones de cine ecuatoriano, la participación de escritoras como:

Mónica Ojeda

​ María Fernanda Ampuero

Yuliana Ortiz Ruano

Además de una exposición dedicada al artista Oswaldo Guayasamín.

Un reconocimiento a la cultura ecuatoriana

El Ayuntamiento de Cartagena destacó que Ecuador fue elegido como país invitado por la riqueza de su escena artística y por el vínculo histórico que mantiene con la ciudad española, donde reside una importante comunidad ecuatoriana.

El festival recorrerá además propuestas musicales de otros 16 países de América, África y Europa, pero tendrá a Ecuador como eje central de la edición 2026.