TCE y CNE rechazan intimidaciones contra la función electoral

El CNE y el TCE emitieron un comunicado en el que rechazan las intimidaciones a la función electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron cualquier intento de intimidación o presión contra las autoridades y funcionarios de la Función Electoral en el marco de las Elecciones Seccionales 2027.

Las instituciones señalaron este martes 4 de agosto de 2026 que han identificado la difusión de contenidos en redes sociales que buscan influir en el desempeño de sus servidores, una situación que, afirmaron, vulnera los principios democráticos y el normal desarrollo del proceso electoral.

Ratifican independencia de la Función Electoral

A través del comunicado, el presidente del CNE, José Cabrera, y la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, reiteraron que ambos organismos continuarán ejerciendo sus atribuciones con autonomía, imparcialidad y conforme a la Constitución y la normativa vigente.

Además, aseguraron que las decisiones de la Función Electoral no estarán sujetas a presiones externas ni a campañas de intimidación.

"La crítica es legítima, la intimidación no"

En su pronunciamiento, el CNE y el TCE marcaron una diferencia entre el derecho ciudadano a cuestionar las actuaciones de las instituciones y las acciones que buscan amedrentar a sus autoridades o funcionarios.

Las entidades sostuvieron que el debate público y el disenso forman parte de una democracia, pero enfatizaron que cualquier intento de influir de manera indebida en el ejercicio de las competencias electorales resulta inadmisible.

Anuncian medidas frente a posibles amenazas

La Función Electoral informó que, de ser necesario, aplicará las acciones institucionales y legales previstas en la normativa para enfrentar este tipo de conductas.

Aunque el comunicado no menciona un caso específico que haya motivado el pronunciamiento, las autoridades insistieron en que mantendrán el desarrollo del proceso electoral con independencia y respeto al marco jurídico vigente.