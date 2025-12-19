Tres días de luto nacional por la muerte del expresidente Rodrigo Borja

Desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de diciembre del 2025 se declaró duelo nacional en Ecuador por la muerte del expresidente Rodrigo Borja. El presidente Daniel Noboa oficializó la decisión mediante Decreto Ejecutivo 260.

Durante este tiempo, la Bandera de Ecuador permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares a escala nacional como señal de luto.

En el Decreto Ejecutivo 260 también se dispuso al Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior que se coordine con la familia de Borja la organización de un funeral de Estados, de acuerdo con el Reglamento de Ceremonial Público.

Rodrigo Borja falleció el jueves 18 de diciembre en Quito, a los 90 años de edad. Fue presidente de Ecuador entre 1988 y 1992, y se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país.

Borja comenzó su carrera política en 1960 y llegó a la Presidencia de Ecuador en 1988 con el apoyo de la Izquierda Democrática, partido político que fundó. También fue diputado en 1962 y 1972, cuando se instauró la dictadura civil de José María Velasco Ibarra.