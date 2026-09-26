Dos formas de pagar multas con el CNE, antes de las votaciones de noviembre 2026

CNE habilitó el pago de multas con tarjeta de crédito o débito.

Se acercan las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y con ello también la necesidad de tener en regla las obligaciones electorales.

Quienes mantienen multas pendientes con el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueden regularizar su situación antes de los comicios, que se realizarán el próximo domingo 29 de noviembre de 2026.

A continuación, Teleamazonas.com le detalla las formas de pago habilitadas:

Pago en línea:

En el sitio web del CNE, ingrese al apartado servicios en línea para pago de multas. Este trámite lo puede hacer con tarjeta de crédito o débito de instituciones financieras aliadas.

Pago presencial y red de servicios:

Si el pago es en efectivo lo puede hacer en los puntos de pago habilitados a escala nacional de la red de servicios Facilito.

También lo puede hacer a través de la banca móvil, ventanillas, cajeros o Mi Banco del Banco del Pacífico.

El CNE recalca que en las delegaciones provinciales electorales no se aceptan pagos.

Además, aclara que tener multas pendientes no impide ejercer el derecho al voto. Es decir, la persona puede sufragar aunque todavía no haya cancelado el valor adeudado.

Consulta de multas en el CNE

Para consultar los valores de pago pendientes ingrese al sitio oficial del CNE en el apartado consulta de multas. Ingrese su número de cédula y fecha de nacimiento.

Luego introduzca el código de verificación y enseguida se desplegarán los valores, en el caso de haberlos, o el sistema le notificará que no tregistra deudas.