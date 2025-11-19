Vicepresidenta María José Pinto ordena revisión integral del sistema de salud pública

María José Pinto estará a cargo del Ministerio de Salud.

La vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto ordenó un profundo análisis de la situación del sistema de salud pública. Así lo anunció a través de un video publicado en redes sociales este miércoles 19 de noviembre de 2025.

“Dispuse un análisis profundo sobre la situación de los hospitales, centros de salud, compra de medicinas y otros aspectos clave”, dijo Pinto.

La Vicepresidenta recibió del presidente Daniel Noboa el encargo del Ministerio de Salud luego de una serie de cambios en el gabinete ministerial tras su derrota en las urnas.

"El sistema de salud debe ser eficiente, rápido y libre de corrupción", añadió Pinto en un corto video.

Pinto recibió el encargo de Noboa el martes 18, mismo día que se confirmaron varios cambios y salidas en cargos importantes en diferentes carteras de Estado.

Noboa agradeció los servicios de Jimmy Martín, quien estuvo en el cargo tres meses y fue el quinto Ministro de Salud en este gobierno, y encargó sus funciones a Pinto.

“El equipo ya está listo, el país no está para improvisar, pronto les contaré cómo cada uno puede sumar desde donde está”, dijo Pinto el martes en un video tras su designación.

Sobre las nuevas acciones que emprendió, adelantó que los resultados y posteriores decisiones serán comunicadas en las redes sociales.