Más del 40 % de mecánicas clausuradas en Quito tenía vehículos robados o artículos ilegales

40% de mecánicas clausaradas en Quito tenían vehículos reportados como robados, según la AMC.

Durante un operativo realizado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), con apoyo de la Policía Nacional, se localizó un vehículo reportado como robado dentro de una mecánica.

La misma funcionaba sin los permisos municipales en Conocoto, en el Valle de Los Chillos.

En el interior del establecimiento, los uniformados revisaron los vehículos y detectaron que uno de ellos, de color rojo, registraba una alerta de robo.

Personal de la Policía Judicial acudió al lugar y retiró el automotor.

Además de autors robados, la AMC encontró piezas de dudosa procedencia.

De acuerdo con el Código Municipal, operar sin los permisos municipales en establecimientos de categoría dos, como las mecánicas, puede derivar en una multa de hasta ocho salarios básicos unificados (USD 3 856).

Además de la clausura del establecimiento, también se sancionan cuando se detecten actividades ilícitas.

Este caso se suma a otros hallazgos registrados durante los controles realizados a establecimientos relacionados con el sector automotor.

“Desde 2024, la AMC ha clausurado 42 mecánicas y, en más del 40 % de estos establecimientos, se encontraron vehículos o artículos reportados como robados. Continuaremos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional para fortalecer estos controles y evitar que estos espacios sean utilizados para actividades ilícitas”. Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC

La AMC informó que los controles continúan en coordinación con la Policía Nacional para detectar establecimientos que operan sin autorización. AMC

Los controles continúan en coordinación con la Policía Nacional para detectar establecimientos que operan sin autorización y que podrían estar vinculados con la comercialización de vehículos, piezas o repuestos de presunto origen ilícito.