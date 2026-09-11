Restaurante con cucarachas y falta de higiene estaba en las inmediaciones de hospital en Quito

Arcsa clausura restaurante por falta de higiene y presencia de plagas ewn el centro norte de Quito este 11 de septiembre de 2026.

Una denuncia ciudadana alertó a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) sobre un restaurante con grave falta de higiene y presencia de plagas.

Según Arcsa, el establecimiento estaba ubicado en las inmediaciones del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) de Quito, ubicado en el centro norte de la capital.

De acuerdo con la entidad gubernamental, en el lugar se identificaron múltiples incumplimientos a la normativa sanitaria exigida para este tipo de establecimientos.

Uno de los hallazgos más críticos fue la presencia de cucarachas en las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos.

Las plagas estaban también sobre productos como quesos, evidenciando un riesgo directo de contaminación y afectación a la inocuidad de los productos destinados al consumo.

Grave falta de higiene

Arcsa también constató acumulación de grasa y residuos de alimentos ene el lugar.

Como también infraestructura en deficientes condiciones de higiene y una inadecuada ventilación de preparación.

También identificaron alimentos considerados al alto riesgo almacenados a temperatura ambiente y sin refrigeración.

De acuerdo con la entidad gubernamental, estás prácticas incumplen las condiciones necesarias para su adecuada conservación y prevención de contaminación.

Otros incumplimientos

Arcsa pudo observar también la falta de un sistema adecuado para la sanitización de manos, tanto en las áreas de preparación de alimentos como en las baterías sanitarias.

Esto dificulta la aplicación de medidas básicas de higiene por parte del personal.

Restaurante fue clausurado

Arcsa informó que dispuso el cierre temporal del establecimiento como medida de protección de la salud de los consumidores y en cumplimiento de la normativa.

En lo que va del 2026 se han clausurado 16 establecimientos de los cuales 10 corresponden a establecimientos de alimentación colectiva.

La entidad gubernamental informó que mantiene vigilancia permanente y control sanitario en territorio.

Así los establecimientos están sujetos a control para que cumplan con las condiciones establecidas, para garantizar la seguridad de los alimentos que llegan a los ciudadanos.

Arcsa recuerda a la ciudadanía que puede denunciar irregularidades higiénicas a través de la app Arcsa Móvil, disponible en Play Store y Apple Store