Parque acuático utilizaba hidrante público para llenar sus piscinas en el norte de Quito

Un parque acuático en Calderón, en el norte de Quito, fue claudurado por personal de la Agencia Metropolitana de Control.

Una manguera conectada directamente a un hidrante público abastecía las piscinas de un parque acuático inflable en Calderón, norte de Quito. De manera preliminar, se calcula que el establecimiento habría utilizado unos 600 000 litros de agua potable de la red pública.

La irregularidad fue detectada durante un operativo de control realizado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron una piscina completamente llena y otras que iban a ser abastecidas con agua proveniente del hidrante, ubicado frente al establecimiento.

El parque acuático fue clausurado después de que los funcionarios también verificaran que operaba sin los permisos correspondientes.

¿Cuánta agua habría sido extraída?

Las primeras estimaciones señalan que se habrían utilizado alrededor de 600 metros cúbicos de agua potable, equivalentes a 600 000 litros.

El líquido provenía de la red pública y presuntamente estaba siendo utilizado para mantener una actividad comercial privada.

Para dimensionar la cantidad, 600 000 litros equivalen al contenido de aproximadamente 30 tanqueros con capacidad de 20 000 litros cada uno.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) elaboró un informe sobre el caso y mantiene una investigación para determinar quiénes serían responsables de la extracción no autorizada de agua.

Parque acuático operaba sin permisos

El uso del hidrante no fue la única irregularidad detectada durante el operativo.

La AMC determinó que el establecimiento no contaba con los permisos necesarios para funcionar, por lo que procedió con su clausura.

De acuerdo con el Código Municipal, el responsable del establecimiento, podría recibir una multa de USD 3 856 aproximadamente por operar sin los permisos correspondientes.

Mientras avanza el procedimiento administrativo, Epmaps deberá determinar las responsabilidades relacionadas con la presunta extracción de los 600 000 litros de agua potable desde la red pública.