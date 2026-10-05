Trump celebra a Bolsonaro, en posición de fuerza ante Lula en Brasil

Una mujer sostiene un ejemplar del periódico Folha de Sao Paulo que muestra la cobertura de los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil del 5 de octubre de 2026.

El derechista Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza y con un guiño de Donald Trump el balotaje del 25 de octubre en Brasil contra el presidente Lula, que deberá batallar para intentar una remontada.

El senador conservador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La ventaja del hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) suma a Brasil a un fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia de Trump.

Sin manifestarle su apoyo directamente, el presidente estadounidense saludó el lunes la "gran victoria" del heredero de su aliado, que cumple prisión domiciliaria por golpismo.

Trump, que impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, indicó que la disputa en el balotaje será "muy reñida".

Poco conocido a nivel nacional hace unos meses, Flávio se define como "más moderado" que su padre, pero recuerda que el ultraderechista es su "brújula".

Bolsonaro sumó 56 millones de votos, más que su padre en la primera vuelta de 2018 y de 2022.

'El cambio'

La victoria de Flávio se dio a la par con un avance del bolsonarismo en el Congreso, la Cámara de Diputados y los tres estados con más electores del país.

La ex primera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Jair Bolsonaro conquistaron escaños parlamentarios.

La Bolsa de Sao Paulo marcó este lunes un máximo histórico, una clara señal de apoyo de los mercados.

"Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores" de Lula, llegó "el cambio en nuestro país", aseguró Flávio triunfante el domingo en Brasilia.

Votos blancos y abstención

Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato, admitió que el resultado fue "inesperado".

"Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo en Sao Paulo.

"Lula todavía tiene chances", dijo a la AFP la politóloga Carolina Botelho, pese a que los candidatos menores, que sumaron casi el 8% de los votos, son casi todos de derecha.

Deberá convencer a quienes votaron en blanco o nulo y al 21% que se abstuvo, consideró la analista de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

Recordó, sin embargo, que desde el retorno de la democracia, quien sale con ventaja en la primera vuelta de unas presidenciales en Brasil gana la segunda.