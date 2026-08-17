Calles cerca del Metro de Quito entran en rehabilitación: estos son los cierres y rutas alternas

Conoce los cierres viales y desvíos por obras en Quito

Los trabajos comenzaron el 1 de agosto y contemplan intervenciones en nueve calles cercanas a estaciones del Metro, con cierres parciales y rutas alternas para mantener la circulación.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) inició el 1 de agosto un nuevo plan de rehabilitación vial en calles cercanas a estaciones del Metro de Quito.

Las obras se ejecutan por tramos y contemplan cierres parciales para mantener habilitados los accesos a los sectores intervenidos.

Los trabajos se distribuyen entre el sur, centro-norte y norte de Quito. La programación aprovecha la temporada de vacaciones para acelerar las intervenciones, mientras se mantienen rutas alternas para los conductores.

Obras en Ninallacta y Quito Sur

En el sur, uno de los frentes se encuentra en el barrio Ninallacta, en las calles S41 y S42, que conectan con la avenida Mariscal Sucre y el sector del terminal Quitumbe.

La intervención tendrá una duración prevista de 90 días, con cierres viales por tramos.

Los conductores podrán utilizar como alternativas las vías Guayanay Ñan, La Ecuatoriana, Rumichaca Ñan y Mariscal Sucre.

En este sector, los trabajos buscan recuperar dos calles consideradas conexiones importantes para la movilidad del barrio.

Otro frente está ubicado en Quito Sur, en las calles Hernando de Benavente y Diego de Palomino, cerca de la estación Cardenal de la Torre. Debido a que son vías locales, los trabajos también tendrán una duración de 90 días, con cierres parciales para permitir el ingreso a las viviendas.

Orquídeas tendrá trabajos durante 120 días

En el barrio Orquídeas se interviene la calle Gonzalo Escudero, en un tramo de 1 135 metros.

Esta vía conecta la parte alta y baja del sector, por lo que se han previsto cierres parciales y circulación con contraflujo mientras avanzan las obras.

La intervención en Gonzalo Escudero tendrá una duración de 120 días. La metodología contempla avanzar por tramos para mantener parte de la circulación habilitada durante el proceso.

Una calle del centro-norte también entra en rehabilitación

En el sector de Miraflores, la calle Asunción será intervenida en una extensión de 1 173 metros, entre la calle Bombona y la avenida 10 de Agosto. Los trabajos tienen un plazo previsto de 30 días.

Para los desplazamientos hacia el centro y el norte se estableció una ruta alterna por la avenida Universitaria, redondel Miraflores, Nicaragua, Río de Janeiro y calle Venezuela.

Tres calles serán intervenidas en Borja Yerovi

En el norte, las calles El Telégrafo, El Universo y El Norte, en el sector de Borja Yerovi, suman 1.224 metros que serán rehabilitados. Estas vías funcionan como conexiones hacia la estación Iñaquito.

Los cierres se mantendrán por tramos durante aproximadamente 30 días, de acuerdo con la planificación de los trabajos.

La intervención forma parte del programa de recuperación de calles cercanas a las estaciones del Metro.

Las obras incluyen varias etapas para recuperar la superficie y elementos de las vías:

Fresado de la carpeta asfáltica existente.

de la carpeta asfáltica existente. Conformación y compactación de la superficie.

Colocación de nueva carpeta asfáltica o adoquinado .

. Reparación de bordillos y aceras .

. Instalación de señalización horizontal.

Más obras viales en Quito

El Municipio de Quito proyectó para 2026 una inversión de USD 83 millones para intervenir 189 kilómetros de vías. En julio, la administración municipal reportaba 38 frentes de obra simultáneos en diferentes sectores de la ciudad.

A estos trabajos se suman intervenciones en otras avenidas. En la Velasco Ibarra, por ejemplo, continúan las obras mientras se registra congestión vehicular.

Además, está previsto que los trabajadores regresen a la calle Juan Echeverría, donde se reportó nuevamente una fuga.

En la avenida 12 de Octubre, los trabajos comenzaron el 27 de julio y están previstos hasta el 2 de octubre, con un plazo de 70 días.

Según la planificación municipal, esta intervención beneficiaría a alrededor de 39.000 residentes.

El ritmo de las obras también genera dificultades para quienes circulan por las zonas intervenidas.

El cierre simultáneo de algunas calles obliga a conductores a utilizar desvíos y realizar recorridos más largos, mientras avanzan los trabajos de rehabilitación.

En 2025, la entonces EMOP tuvo un presupuesto de USD 39,5 millones para obras públicas relacionadas con transporte y vías. De ese monto, se ejecutaron USD 23,6 millones, equivalente al 60,52% del presupuesto asignado para ese rubro.