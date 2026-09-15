Controlan incendio forestal cerca de viviendas en Cruz Loma, Azuay

Un incendio forestal registrado este martes 15 de septiembre en el sector Zhapacal, Cruz Loma, en Azogues, fue controlado por el Cuerpo de Bomberos. No se reportaron personas heridas.Incendio fue reportado en la tarde

A las 15:58, la cámara de videovigilancia del ECU 911 permitió identificar un incendio forestal en el sector Shapacal, Cruz Loma, en la provincia de Azuay. Las imágenes mostraron que había viviendas cercanas al área afectada.

📍#Azogues | A las 15:58, mediante la cámara de #videovigilanciaECU911 se realizó apoyo visual ante un 🔥 incendio forestal registrado en el sector Shapacal, Cruz Loma.

Se observa que existen viviendas cercanas al área afectada.



🚨Desde el #ECU911 se coordinó de inmediato la… pic.twitter.com/rYZiFff3kA — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) September 15, 2026

Bomberos atendieron la emergencia

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Azogues, que acudió al sitio para controlar las llamas.

El incendio se registró en Zhapacal, vía a las antenas de Cruz Loma, sector Charasol.

Pasadas las 18:00, los bomberos que atendieron la emergencia confirmaron que el incendio forestal estaba controlado. Hasta ese momento no se reportaban personas heridas.