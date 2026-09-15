Controlan incendio forestal cerca de viviendas en Cruz Loma, Azuay
Detalles de la emergencia atendida por el ECU 911 y los bomberos en el sector Zhapacal. Llamas amenazaban zonas residenciales.
Cámaras del ECU 911 detectan incendio forestal cerca de zonas residenciales
Captura de video
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Actualizada:
15 sep 2026 - 18:47
Un incendio forestal registrado este martes 15 de septiembre en el sector Zhapacal, Cruz Loma, en Azogues, fue controlado por el Cuerpo de Bomberos. No se reportaron personas heridas.Incendio fue reportado en la tarde
A las 15:58, la cámara de videovigilancia del ECU 911 permitió identificar un incendio forestal en el sector Shapacal, Cruz Loma, en la provincia de Azuay. Las imágenes mostraron que había viviendas cercanas al área afectada.
Bomberos atendieron la emergencia
Tras la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Azogues, que acudió al sitio para controlar las llamas.
El incendio se registró en Zhapacal, vía a las antenas de Cruz Loma, sector Charasol.
Pasadas las 18:00, los bomberos que atendieron la emergencia confirmaron que el incendio forestal estaba controlado. Hasta ese momento no se reportaban personas heridas.
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