Licor sin registro, contrabando de cigarrillos y más en locales del Comité, Quitumbe y otros

26 litros de licor sin registro sanitario fueron destruidos

Cerca de 52 establecimientos comerciales fueron intervenidos durante un operativo de seguridad, en Quito.

Sucedió la noche del sábado 25 de abril de 2026. Diferentes instituciones se desplegaron en puntos estratégicos de la capital.

Los operativos fueron en en los sectores de Hermano Miguel, Chilibulo, Ferroviaria, Quitumbe, La Ecuatoriana, La Delicia, Comité del Pueblo y Ponceano.

Lugares que funcionaban sin permisos fueron clausurados

Los locales intervenidos fueron licorerías, night clubs, tiendas, restaurantes, hostales y bares.

Una licorería, que funcionaba como bar y billar clandestino, fue clausurada. También dos bares sin permisos y una picantería que operaba como cantina.

Además, se iniciaron siete procesos administrativos por mal uso o falta de licencias de funcionamiento y por venta de licor sin registro sanitario.

Resultado de los operativos en Quito