Quito: Intento de asalto en gasolinera terminó en enfrentamiento a tiros

El violento hecho sucedió al norte de la capital.

La madrugada del 26 de abril de 2026, un intento de asalto en una gasolinera ubicada en el norte de Quito terminó en un enfrentamiento a tiros.

El hecho sucedió al interior de la tienda de la estación ubicada en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel,

El hecho violento no registró víctimas mortales ni heridos

Según la información emitida, un policía que se encontraba en el lugar intervino al notar que dos sujetos intentaban asaltar el lugar que se encontraba lleno de gente.

El intercambio de disparos inició cuando uno de los delincuentes tomó a una mujer por el cuello.

Tras los incidentes, los sospechosos huyeron del lugar en motocicleta. Autoridades indicaron que no hubo víctimas que lamentar.