Acumulación de agua y vías anegadas tras lluvias en Quito la tarde de este sábado 31 de octubre

Las intensas lluvias en el norte de Quito provocaron acumulación de agua en las calles este sábado 31 de octubre.

Una intensa lluvia se registra en el norte de Quito la tarde de este sábado 31 de octubre de 2026, durante el primer día del feriado nacional por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Las precipitaciones llegan después de varios días de aguaceros que han provocado inundaciones, acumulación de agua en las calles y problemas de movilidad en distintos sectores de la capital.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ubicó a Quito bajo alerta naranja para este sábado, con un pronóstico de lluvias normales a moderadas en el Distrito Metropolitano.

La advertencia también contempla precipitaciones de mayor intensidad en otros cantones de Pichincha, como Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.

Acumulación de agua en el norte de Quito

Las intensas lluvias provocaron acumulación de agua en distintos sectores como: La Bota, la intersección de la av. Eloy Alfaro y Molineros, la av. Seis de Diciembre y Cucardas, en la Real Audiencia, entre otros.

Segun el Municipio de Quito, equipos de contingencia están desplegados a lo largo de la capital para atender las emergencias que se presenten por lluvias.

e recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar cruzar calles o pasos deprimidos con acumulación de agua.