Aeropuerto de Baltra habilita operaciones tras emergencia en Galápagos

El aeropuerto de Baltra, en Galápagos, reanudó sus operaciones tras la emergencia por las intensas lluvias en el cantón.

El aeropuerto de Baltra, en Santa Cruz, volvió a habilitar sus operaciones la tarde de este sábado 31 de octubre del 2026, tras la emergencia en Galápagos por las intensas lluvias, informó la alcaldesa Fanny Uribe, presidenta del COE cantonal.

Los vuelos comerciales hacia el Aeropuerto de Baltra se suspendieron la mañana de este sábado. Sin embargo, el COE tomó la decisión de habilitar nuevamente las operaciones para vuelos comerciales y humanitarios.

Según Uribe, el objetivo es que los turistas puedan abandonar la isla y llegar al continente. Asimismo se espera que los vuelos con asistencia humanitaria para las más de 2 000 personas afectadas puedan aterrizar en las próximas horas.

La alcaldesa indicó que en vista de que las carreteras que conducen desde la ciudad hacia el aeropuerto se encuentran afectadas, las personas podrían llegar vía marítima.

Cuatro horas de operaciones suspendidas

El aeropuerto de Baltra suspendió sus operaciones entre las 08:00 y las 12:00 de este sábado 31 de octubre de 2026, por disposición de la Autoridad Aeronáutica.

La medida se adoptó debido a las condiciones provocadas por las intensas precipitaciones que golpean al archipiélago. Además, la vía de acceso al aeropuerto permanece cerrada por daños, lo que complica el traslado de pasajeros hacia la terminal aérea.

Las autoridades recomendaron a los viajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, posibles reprogramaciones y nuevas disposiciones.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos vuelos o pasajeros resultaron afectados por la suspensión temporal.

Santa Cruz permanece en emergencia por inundaciones

La suspensión de las operaciones en Baltra ocurre mientras el cantón Santa Cruz enfrenta una emergencia por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, desbordamientos de encañadas y daños en viviendas y carreteras.

Según el reporte del ECU 911 del viernes 30 de octubre, una persona falleció en Bellavista y otras dos fueron reportadas preliminarmente como desaparecidas en el sector Divino Niño.

Las precipitaciones también ocasionaron afectaciones en los sectores Santa Rosa, Aguacatal, Miramar y La Cascada, donde los organismos de socorro mantienen labores de evacuación.

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos informó que maquinaria pesada y camiones trabajan en las zonas afectadas para facilitar el traslado de las familias hacia sitios seguros.

Restricciones para circular entre Puerto Ayora y Bellavista

Las autoridades también solicitaron a la ciudadanía evitar los desplazamientos desde Puerto Ayora hacia Bellavista, debido a los cortes viales registrados desde el sector del Parque Artesanal.

En la vía estatal, maquinaria pesada interviene en el sector El Bosque, aunque las condiciones de acceso han limitado los trabajos.

Mientras tanto, las evacuaciones continúan en La Cascada y La Unión. Las personas afectadas son trasladadas hacia espacios de acogida temporal.

Las autoridades pidieron a los viajeros y residentes mantenerse informados mediante los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las restricciones de movilidad.

La suspensión anunciada para el aeropuerto de Baltra se extiende hasta las 12:00 de este sábado, aunque la reanudación efectiva de los vuelos dependerá de las disposiciones de la autoridad competente.