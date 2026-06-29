Choque entre un vehículo liviano y un bus provoca congestión en el norte de Quito este lunes

Un choque entre un bus y un automóvil se registra la mañana de este lunes 29 de junio de 2026.

El choque entre un bus y un vehículo liviano provocan fuerte congestión vehicular en la av. Eloy Alfaro y Río Coca la mañana de este lunes 29 de junio de 2026.

Se conoce que el choque ocurrió sobre la Eloy Alfaro, metros antes del ingreso al paso a desnivel de la Río Coca.

En el siniestro están involucrados un vehículo tipo sedan y un bus de transporte intercantonal, que sale de la estación Río Coca.

(Noticia en desarrollo...)