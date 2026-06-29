Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Choque entre un vehículo liviano y un bus provoca congestión en el norte de Quito este lunes

Un automóvil y un bus de transporte público chocaron la mañana de este lunes 29 de junio de 2026. 

Un choque entre un bus y un automóvil se registra la mañana de este lunes 29 de junio de 2026.

Captura de pantalla.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

29 jun 2026 - 09:00

Unirse a Whatsapp

El choque entre un bus y un vehículo liviano provocan fuerte congestión vehicular en la av. Eloy Alfaro y Río Coca la mañana de este lunes 29 de junio de 2026. 

Se conoce que el choque ocurrió sobre la Eloy Alfaro, metros antes del ingreso al paso a desnivel de la Río Coca. 

En el siniestro están involucrados un vehículo tipo sedan y un bus de transporte intercantonal, que sale de la estación Río Coca. 

(Noticia en desarrollo...)

Te puede interesar