Choque entre un vehículo liviano y un bus provoca congestión en el norte de Quito este lunes
Un automóvil y un bus de transporte público chocaron la mañana de este lunes 29 de junio de 2026.
Un choque entre un bus y un automóvil se registra la mañana de este lunes 29 de junio de 2026.
Captura de pantalla.
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Actualizado:
29 jun 2026 - 09:00
El choque entre un bus y un vehículo liviano provocan fuerte congestión vehicular en la av. Eloy Alfaro y Río Coca la mañana de este lunes 29 de junio de 2026.
Se conoce que el choque ocurrió sobre la Eloy Alfaro, metros antes del ingreso al paso a desnivel de la Río Coca.
En el siniestro están involucrados un vehículo tipo sedan y un bus de transporte intercantonal, que sale de la estación Río Coca.
(Noticia en desarrollo...)
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