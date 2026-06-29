Hallan vehículo incinerado cerca del túnel Guayasamín este lunes 29 de junio

Las autoridades hallaron un vehículo incinerado en el sector de Bellavista la mañana de este lunes.

Un vehículo incinerado se encontró la mañana de este lunes 29 de junio de 2026 en el ingreso al túnel Guayasamín, en el sector de Bellavista, en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito indicó que un carril derecho de la vía, en sentido Valles-Quito se encuentra cerrado mientras se realiza el procedimiento policial en la zona.

Personal de la Policía Nacional se encuentra en el sitio para realizar las pericias necesarias y recabar indicios que permitan hallar a las personas que dejaron el vehículo en el lugar.

Las autoridades investigan si el autoimóvil tiene relación con dos detonaciones que se registraron en el sector de las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro.

(Noticia en desarrollo...)